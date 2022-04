Rusiya Liberal Demokratik Partiyasının (RLDP) sədri və Dövlət Dumasının deputatı Vladimir Jirinovski ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav Volodin bildirib.

Qeyd edək ki, o, 75 yaşında dünyasını dəyişib.

