“Biz danışıqlarda əlverişli şərait yaratmaq üçün Ukraynaya jest etdik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov Rusiya ordusunun Ukraynanın şimalından çəkilməsini şərh edərkən belə deyib. O bildirib ki, danışıqların müsbət keçməsi üçün Prezident Vladimir Putin Rusiya ordusunun Ukraynanın şimalından geri çəkilməsini əmr edib.

Qeyd edək ki, ötən həftə Rusiya ordusu Kiyev vilayəti ətrafından çəkilib.

