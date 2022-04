Ötən ay qətlə yetirilən ABŞ-ın tanınmış reperi Antoniy Morroya bağlı dəhşətli görüntülər üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, reper öldürüləndən sonra fanatları onun cəsədini ələ keçirib. Fanatlar reperin cəsədini səhnəyə sabitləyiblər. Ardınca isə fanatlar cəsədin yanında rəqs ediblər. Görüntülərin yayılması böyük rezonans yaradıb. Əyləncənin baş tutduğu gecə klubu, səhnədə reperin cəsədinin olduğunu təsdiq edərək, üzr istəyib.

