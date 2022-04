Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel rusiyalı hərbçilərə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o silahı yerə qoyan rus hərbçilərə sığınacaq veriləcəyini vəd edib. O deyib:

“Rus hərbçilərə çağırış edirəm. Cinayətkar olmaq istəmirsinizsə silahı yerə qoyub, döyüş meydanından çəkilin. Sizə sığınacaq verməyə hazırıq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.