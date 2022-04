Türkiyədə sosial mediada yayılan görüntülər böyük etirazlara səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, adı məlum olmayan gənc səsgücləndiriclər vasitəsilə azan səsləndirib. Azanı eşidən sahildəki şəxslər və yaxınlıqda yaşayan sakinlər iftar vaxtının gəldiyini düşünərək oruclarını açıblar. Nəticədə çox sayda şəxs bilmədən orucunu pozub.

Görüntülərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, gəncin məqsədi elə sakinləri çaşdırmaq olub.

