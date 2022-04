Valideynlər uşağı susdurmaq üçün telefon verirlər - PEDİATRDAN ETİRAZ

"Uşaqlarda telefon, planşet asılılığı aktual problemdir. Problemin əsas səbəbi də valideynlər özləridir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti pediatr Əkbər Quliyev deyib.

Ə.Quliyev bildirib ki, bir yaşına qədər uşağın valideynə ehtiyacı olur və onlara tez-tez suallar verirlər:

"Uşaqlar artıq özləri nəyisə açıb-bağlaya bildikdə, sual verməyə başlayırlar. Valideyn və ətrafdakılar da uşağı susdurmaq üçün telefon verirlər və uşaq susur. Bu cür hallarda uşaqlarda sosiallaşmada, yuxu rejimində problem yaranır".

