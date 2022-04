Bu ilin yanvar-mart aylarında Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliyinə 123,6% əməl edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Komitənin sədri Səfər Mehdiyev bildirib.

Onun sözlərinə görə, büdcəyə 1 230,8 milyon manat vəsait köçürülüb. Bu da proqnozdan 234,8 milyon manat çoxdur.

