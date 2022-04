Roma Papası Buçadan göndərilən Ukrayna bayrağını öpdü - VİDEO

Roma Papası Fransisk Ukraynanın Buça şəhərindəki vəhşiliyi pisləyib və Rusiyanın hərbi təcavüzündən əziyyət çəkən Kiyev vilayətindəki şəhərdən ona göndərilən Ukrayna bayrağını qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın üzərində yazı və rəmzləri olan qaralmış və ləkələnmiş bayrağının ona ötən gün Buçadan gətirilib. O, “Müharibədəndir, bu qəhrəman şəhərdən, Buçadandır” deyərək minlərlə tamaşaçı qarşısında alqışlarla qarşılanan bayrağı öpüb.

Roma Papası dinc əhaliyə, müdafiəsiz qadınlara və uşaqlara qarşı vəhşiliyi pisləyərək Ukraynada müharibəni dayandırmağa çağırıb. P



Papa daha sonra bir qrup ukraynalı qaçqın uşağın yanına gəlməyini xahiş edib və hər birinə şokoladlı Pasxa yumurtası verib.



