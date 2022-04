Xəbər verdiyimiz kimi, gecə klubunda baş vermən partlayış zamanı xəsarət alan 1999-cu il təvəllüdlü Fərqanə Eynullayeva bu gün dünyasını dəyişib.

TƏBİB-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, o, 60-62 faiz və III dərəcəli yanıq xəsarəti ilə reanimasiyada olan kritik ağır xəstələrdən biri idi.

Dünyasını dəyişən gənc qızın fotolarını təqdim edirik:

