Dünya şöhrətli türkiyəli yazıçı, Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Orhan Pamuk evlənib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, yazıçı Aslı Akyavaşla ailə qurub.



Qeyd edək ki, yazıçı 1982-ci ildə Aylin Türegünlə ailə qurub. Onların Rüya Pamuk adlı qızları var.

