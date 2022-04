İnternetdə tanış olduğu rus qadınla sevgili oldu: Evinə gələn sənədi oxuyanda ŞOKA DÜŞDÜ - FOTOLAR

Türkiyədə yaşayan 73 yaşlı İsgəndər Akan adlı şəxs sevgilisi tərəfindən ciddi zərərə məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaşlı şəxs yük şirkətindən gəldiyini güman etdiyi sənədi imzalayıb. Lakin sonradan məlum olub ki, sənəd bankdan gəlib və yaşlı şəxsin üzərinə 6 milyon 950 min lirə borc yazılıb. Naməlum şəxslər bankdan pul götürərək, 73 yaşlı şəxsi zamin göstəriblər. Yaşlı şəxsin sözlərinə görə, bu planı ona 2018-ci ildə internetdə tanış olduğu 52 yaşlı rus qadın qurub.

Türkiyəli şəxs qadının pulla bağlı tələblərini yerinə yetirmədiyi üçün onlar 2020-ci ildə münasibətlərinə son qoyublar. Türkiyəli məsələ ilə şikayət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.