“Rus lider Putin Ukraynada heç bir hədəfinə çatmayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pentaqon sözçüsü Con Kirbi belə açıqlama verib. O bildirib ki, Putin nə Kiyevi ələ keçirə bilib nə də hökuməti devirə bilib. Pentaqon sözçüsü rus qüvvələrin Kiyev ətrafından tamamilə çəkildiyini ifadə edib.

“Bu qüvvələr Rusiya və Belarusda yenidən təchizatlanır” deyən Kirbi, onların sayının 24 min civarında olduğunu ifadə edib.

