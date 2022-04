Putindən sevgilisi olduğu iddia edilən Kabayeva barədə GÖZLƏNİLMƏZ QƏRAR - Hər şeyi sildi

Rusiya prezidenti Vladimir Putinin sevgilisi olduğu iddia edilən Alina Kabayevanın adı və barəsindəki məlumatlar rəhbəri olduğu “National Media Group” şirkətinin səhifəsindən silinib.

Metbuat.az “dailymail”ə istinadən xəbər verir ki, Putin Kabayevanı sanksiyalardan yayındırmaq üçün belə həmlə edib. Məlumata görə, Kremlin siyasətini təbliğ etməklə məşğul olan media qurumunun səhifələrində Kabayeva barədə heç bir məlumat yoxdur.

Bildirilir ki, Putinin iki qızının Qərbin sanksiyalarına məruz qalması Kreml rəhbərini belə həmlə etməyə məcbur edib.

Qeyd edək ki, 38 yaşlı Kabayeva gimnastika üzrə 2 qat Olimpiya çempionu, 14 qat dünya çempionudur. O, 2014-cü ildən bəri “National Media Group” şirkətinin rəhbəridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.