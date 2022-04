Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevski Buça faciəsini Xocalı soyqırımı ilə müqayisə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə diplomat tviter hesabında qeyd edib:

“1992-ci ilin Xocalı faciəsindən 2022-ci il Buça qırğınınadək 30 il ötüb. Vaxt keçir, amma dəst-xət dəyişmir",- deyə o qeyd edib.

