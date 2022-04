Ukraynanın xarici işlər Dmitri Kuleba NATO ölkələrinə silah yardımı üçün çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Ukraynaya daha çox silah yardımı edilmədilir. O bildirib ki, Kiyevə silah yardımı edilərsə, müharibə Ukraynada qalacaq və Avropa ölkələrinə keçməyəcək. “Nə qədər çox silah alsaq və bunlar Ukraynaya nə qədər tez çatdırılsa o qədər insan xilas olacaq”- deyə o bildirib.

Qeyd edək ki, NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq Ukraynaya silah yardımı ediləcəyini açıqlayıb.

