“Rusiyaya qarşı sanksiyalar bu gün, sabah qüvvəyə minə bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Birliyinin Xarici Siyasət üzrə nümayəndəsi Jozep Borrel belə açıqlama verib. O bildirib ki, kömür idxalını da əhatə edən sanksiyaların 5-ci mərhələsi bu gün ya da sabah razılaşdırıla bilər. Onun sözlərinə görə, Rusiya neftinə qarşı qadağaların tətbiq edilməsi də yaxın günlərdə gündəmə gətiriləcək.

