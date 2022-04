Gəncədə ərzaq mağazasında nöqsanlar aşkar edilib

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən Gəncə şəhəri, Təbriz küç., ev 313A ünvanında fəaliyyət göstərən, Məmmədov Elmar Təvəkkül oğluna məxsus ərzaq mağazasında keçirilən planlı yoxlama zamanı sanitariya norma və qaydalarının, gigiyena normativlərinin və mal qonşuluğu prinsipinin kobud şəkildə pozulduğu aşkar olunub.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, kimyəvi yuyucu maddələrlə qida məhsullarının birlikdə saxlanıldığı, qeyri-qida məhsulları ilə qida məhsullarının satışının eyni vitrində həyat keçirildiyi və digər nöqsanlar müəyyən olunub. Faktla bağlı sahibkarlıq subyekti barəsində inzibati protokol tərtib edilib. Araşdırmalar davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.