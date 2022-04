"Ərdoğanın qarşısını ala bilmirik, Türkiyə böyük gücə çevrilir"

“Yunanıstanın bütün səylərinə baxmayaraq, Türkiyənin nüfuzu artır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yunanıstanın əsas müxalifət partiyası “SYRIZA”nın lideri Aleksis Çipras belə açıqlama verib. O bildirib ki, Yunanıstandakı bəzi dairələr Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Türkiyənin guya təcrid edildiyini irəli sürür. Bu iddiaların doğru olmadığını deyən Çipras, Türkiyənin bölgəsəl gücə çevrildiyini ifadə edib.

“Yunanıstan hakimiyyəti Rusiyaya qarşı mövqe almaqla, Qərbin nəzərində nüfuzunu artırmaq istəyir. Lakin tam əksinə olur. Biz ortaya çıxmaq istədikcə, Türkiyənin nüfuzu artır” - deyə Çipras bəyan edib.

