Azərbaycan Premyer Liqası: XXII turda fit çalan hakimlər bəlli oldu

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının XXII turunda keçiriləcək oyunların təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, aprelin 9-da oynanılacaq “Şamaxı” – “Neftçi” görüşü FIFA referisi Elçin Məsiyevə tapşırılıb.

Aprelin 10-dakı “Sumqayıt” – “Qarabağ” qarşılaşmasını digər FIFA referisi Əliyar Ağayev idarə edəcək.

Azərbaycan Premyer Liqası, XXII tur

9 aprel (şənbə)

14:00. “Şamaxı” – “Neftçi”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Kamal Umudlu

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

Şamaxı şəhər stadionu.

17:00. “Sabah” – “Zirə”

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Rahil Ramazanov, Vüsal Məmmədov, Nicat İsmayıllı

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov

Bank Respublika Arena

10 aprel (bazar)

18:30. “Sumqayıt” – “Qarabağ”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Rauf Allahverdiyev

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev

Kapital Bank Arena.

20:30. “Səbail” – “Qəbələ”

Hakimlər: Vüqar Həsənli, Cəmil Quliyev, Rəhman İmami, Rəvan Həmzəzadə

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Ramiz Mustafayev

ASCO Arena.

