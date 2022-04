UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunları başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecə 3 görüş baş tutub. İspaniya "Barselona"sı Almaniyada "Ayntraxt"la bərabərə qalıb - 1:1.

İngiltərədə "Vest Hem" və Fransa "Lion"u arasındakı oyunu 1:1 hesabı ilə -heçə bitib.

Yeganə qələbəni isə Portuqaliya "Braqa"sı evdə qazanıb. Meydan sahibləri Şotlandiya "Reyncers"ini məğlub ediblər - 1:0

