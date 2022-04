"Fransa Rusiyaya qarşı sanksiyaları davam etdirəcək" - Emanuel Makron

"Fransa Ukraynadakı hərbi əməliyyatlara görə Rusiyaya qarşı sanksiyaları davam etdirəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı RTL radiostansiyasının efirində Fransa prezidenti Emmanuel Makron edib.

Makron deyib ki, səhər saatlarında qəbul edilən yeni qərara görə Fransa Rusiyaya qarşı sanksiyaları bir müddət də davam etdirəcəkdir. Fransa lideri onu da qeyd edib ki, Rusiya lideri Vladimir Putinlə dialoq aparmağ onun vəzifəsidir və bu istiqamətdə Putin ilə danışıqları davam etdiriləcək. Prezident Makron hesab edir ki, Fransa Ukraynada sülhün təminatçılarından birinə çevrilməlidir.

