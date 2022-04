"Almaniya Ukraynaya tank tədarükünü təxirə salır" - Olaf Şolz

Almaniya kansleri Olaf Şolz Almaniya rəsmilərinin təzyiqlərinə baxmayaraq, Ukraynaya tankların tədarükü ilə bağlı yekun qərarını təxirə salıb.

Metbuat.az "Politico"ya istinadən xəbər verir ki, Almaniya əvvəlcə ağır silahlar tədarük etməyi planlaşdırmırdı. Amma bəzi məmurlar Kiyevin bu tanklardan eskalasiyanın “sonrakı mərhələsində” istifadə edə biləcəyinə inanaraq mövqelərini dəyişmişdilər. Qərarın bu həftə veriləcəyi gözlənilsə də, Şolz Almaniyanın Ukraynaya ağır hərbi texnika verməzdən əvvəl ilk növbədə bu məsələdə Qərb müttəfiqləri ilə “ortaq məxrəcə gəlməli” olduğu barədə yeni iddialar səsləndirib.

Qəzet iddia edir ki, kanslerin tərəddüdü Almaniyanın digər siyasi partiyalarının reaksiyasına səbəb olub. Məsələn, Bundestaqın Aİ məsələləri üzrə komitəsinin sədri Anton Hofreiter “Politico”ya müsahibəsində Almaniyanın Aİ və NATO-da “liderlik nümayiş etdirməli”, digər ölkələrin arxasında gizlənməməli olduğunu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.