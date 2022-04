“Ukraynadakı xüsusi əməliyyatın yaxın günlərdə və ya yaxın gələcəkdə hədəflərinə çatacağına və ya məsələnin müzakirələr yoluyla həll ediləcəyinə ümid edirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya dialoq variantını həmişə ön planda tutur.

Ukraynadakı qətliamlarla bağlı görüntülərin yayılmasına da münasibət bildirən Peskov, iddiaların tərəfsiz şəkildə araşdırılmasında maraqlı olduqlarını bildirib.

