Türkiyə ordusunun təyyarələri Kiyevdədir: İlk dəfə görüntüləndi / FOTO

Ukraynada müharibə başlayandan sonra Kiyevdəki Borispol hava limanından qalxa bilməyən Türkiyə ordusuna məxsus iki A400M təyyarəsi ilk dəfə görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarələr müharibə başlayandan bir neçə saat əvvəl həm türk vətəndaşlarını təxliyə etmək həm də humanitar yardım aparmaq üçün Kiyevə göndərilmişdi. Lakin təhlükəsizlik səbəbilə təyyarələr havaya qalxa bilməyib. Türkiyə mənbələrinin məlumatına görə, təyyarələrin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün Ankara həm Ukrayna həm də Rusiya tərəfi ilə təmasdadır.

