Rusiyanın Ukraynanın Donetsk vilayətinin Kramatorsk dəmiryolu vağzalını raket atəşinə tutub.

Metbuat.az UNIAN-a istinadən xəbər verir ki, nəticədə 30-dan çox sakin ölüb, 100-dən çox insan yaralanıb.

Sakinlər təxliyə olunan zaman raket həmin əraziyə düşüb.

Donetsk vilayəti hərbi administrasiyasının başçısı Pavel Kirilenko bildirib ki, vağzala “İsgəndər” atılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.