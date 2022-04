“Rusiya artıq bütün hədləri aşır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Kramatorsk dəmiryolu vağzalının bombalanmasından danışarkən belə deyib. O bildirib ki, Rusiya döyüş meydanında Ukrayna ordusuna gücü çatmadığı üçün mülki hədəfləri bombalayır.

“İşğalçılar minlərlə ukraynalının təxliyə üçün toplaşdığı Kramatorsk dəmiryolu vağzalını “Toçka-U” raketi ilə vurublar. Təxminən 30 nəfər həlak olub, 100-ə yaxın insan yaralanıb” - deyə Zelenski bildirib.

