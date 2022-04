Azərbaycanda oyun futbolçular arasıdna dava düşüb

AFFA İntizam Komitəsi Azərbaycan I Divizionunda XIX turun MOİK – “Sabah-2” matçında dalaşan futbolçuları cəzalandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunlar “Sabah-2”nin oyunçusu Mixeil Erqemlidze və MOİK-in üzvü Ruslan Voronsovdur.

Hər iki şəxs təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə alaraq meydançadan kənarlaşdırıldığı üçün 2 oyunluq diskvalifikasiyaya məruz qalıb. Onların klubları isə hərəyə160 manat cərimələnib.

Bundan başqa, MOİK-ə 4 futbolçusunun sarı vərəqə alması səbəbindən 80 manat cərimə kəsilib.

