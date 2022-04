Azərbaycanlı deputatın türk televiziyasındakı çıxışı gündəm oldu: Ərdoğan üçün 10 milyon hazırdır... - VİDEO

Azərbaycanlı deputat Anar İsgəndərovun Türkiyənin TMB televiziyasındakı çıxışı türklərin təqdirini qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputat, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ünvanına xoş sözlər işlədərək, türk liderin Azərbaycanda çox sevildiyini vurğulayıb:

“Əgər Azərbaycana da o hüququ versəydilər ki, seçimdə sizə də iştirak edin. Əlbəttə belə şey olmaz. Amma olsaydı, 10 milyon Ərdoğan üçün gələrdi”.

Qeyd edək ki, Sərkan Aksarın aparıcısı olduğu “Sondan önce” adlı proqramda deputat Anar İsgəndərovla yanaşı, deputat Elman Nəsirov, vəkil Hikmet Ömeroğlu, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının İstanbul üzrə İntizam Şurasının sədr müavini Ahmet Aydın da iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.