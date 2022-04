Müharibə başlayandan bəri Rusiya 19 min itki verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusundan açıqlama verilib. Açıqlamada deyilir ki, Rusiya ordusunun 150 təyyarəsi, 135 helikopteri, 700 tankı, 1891 zirehli texnikası və digər hərbi texnikaları məhv edilib.

