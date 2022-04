Yaponiya hökuməti də rus diplomatlara qarşı tətbiq edilən tədbirlərə qoşulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yaponiya 8 rus diplomatı ölkədən qovmağa qərar verib. Bildirilib ki, bu qərar Buça şəhərində törədilən qətliama görə qəbul edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Avropa ölkələri 330-dan çox rus diplomatı qovub.

