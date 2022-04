Qüdsdə Əl-Əqsa məscidində Ramazan bayramının ilk cümə namazını qılmaq üçün 80 min nəfər toplaşıb.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, İsrail polisi fələstinlilərin qarşısını almağa cəhd etsə də, müvəffəq olmayıb. Namazdan sonra fələstinlilər İsrail əleyhinə şüarlar səsləndirib.

