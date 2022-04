Ukraynanın Mariupol şəhərinin 98 faizi nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna bölgənin kiçik hissəsinə nəzarət edir. Ukrayna ordusunun nəzarətində Azovstal polad fabriki də daxil olmaqla bir neçə sığınacaq var.

