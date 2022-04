Müəllimlərin tanışlıq üsulu etiraz yaratdı: Çox sayda xanım... - FOTOLAR

Türkiyədə müəllimlərin tanış olması üçün sosial mediada yaradılan qrup birmənalı qarşılanmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müəllim və müəllimələr şəxsi məlumatlarını səhifəyə yükləyərək, taliblərini gözləyir. Qrupa yalnız müəllimlər qoşula bilər. Qrupun minlərlə üzvü var. Onların arasında çox sayda qadın da var.

Məsələnin müzakirə olunması Təhsil-İş idarəsini açıqlama verməyə məcbur edib. Bildirilib ki, sosial media qrupu müəllimlərin tanış olması üçün yaradılıb. İnsanların bunu şouya çevirib müəllimləri nəzərdən salmasına imkan verilməyəcək.

