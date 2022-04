Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində Volodimir Zelenski ilə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen və Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell arasında görüş keçirilib.

Məlumatı Ukrayna Prezidentini Ofisi yayıb.

Qeyd olunur ki, yaxın dəqiqələrdə tərəflər Ukrayna və xarici KİV-lər qarşısında bəyanatlarla çıxış edəcək, onların suallarını cavablandıracaqlar.

