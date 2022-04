Səbail rayonu ərazisində yerləşən gecə klubunda baş vermiş partlayış zamanı xəsarət alanlardan daha bir nəfər vəfat edib.

Metbuat.az Shownews.az-a istinadən xəbər verir, Gülbala Əbdülbaqiyev adlı şəxs bu gün vəfat edib.

Bu haqda onun qohumları məlumat verib.

Bədənin 70 faizdən çoxu yanan gəncin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Gülbala Əbdülbaqıyev adıçəkilən gecə klubunda aşpaz olaraq çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.