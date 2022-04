Bu ilin yanvar-mart aylarında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ölkəmizdə elektrik enerjisi istehsalı 3,9 % artaraq 7 milyard 194,2 milyon kilovat/saata çatıb.

Metbuat.az xəbər verirr ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazov "Twitter" hesabında yazıb:

"Elektrik enerjisi ixracı isə 1,4 milyon kilovat/saat artımla 508,4 milyon kilovat/saat olub".

