Qapalı məkanlarda maska tələbi ləğvi edilir? - Səhiyyə nazirindən AÇIQLAMA

Səhiyyə naziri Teymur Musayev Azərbaycanda qapalı məkanlarda maska tələbinin ləğv edilməsi məsələsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir açıqlamasında Azərbaycanda koronavirusa yoluxma saylarının kəskin şəkildə azaldığını, gündəlik hospitalizasiya sayları da sadə rəqəmlərlə ifadə olunduğunu deyib:

“Bütün bunlar nəzərə alınaraq məsələyə baxılır və yəqin ki, müəyyən qərarlar veriləcək. Nəzərə alsaq ki, iki ildən artıq müddətdə davam edən pandemik dövr insanlarımızı normal həyatdan kifayət qədər uzaqlaşdırıb. Odur ki, vətəndaşlarımızı səbirli olmağa və Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın rəsmi qərarını gözləməyə çağırıram”, - deyə nazir açıqlayıb.

