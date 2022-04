Ramazan ayının səkkizinci gününün iftar və namaz vaxtları

Bu gün Ramazan ayının səkkizinci günüdür.

Metbuat.az-ın məlumatıan görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, aprelin 9-da iftar vaxtı 19:27-dədir.

Səkkizinci günün iftar vaxtı üçün duanı təqdim edirik:

“Allahummə ləkə sumtu və əla rizqikə əftərtu və əleykə təvəkkəltu. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Ya vasiəl-məğfirəti iğfirli”.

Tərcüməsi: “İlahi, səndən ötrü oruc tutdum, sənin verdiyin ruzi ilə iftar açdım və sənə təvəkkül etdim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla”.

Aprelin 9-u üçün namaz vaxtları:

Sübh azanı 04:49

Zöhr azanı 12:42

Əsr azanı 17:19

Məğrib azanı 19:27

İşa azanı 20:31

Allah orucunuzu qəbul eləsin!

