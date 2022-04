Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatı başlayıb

Bakının Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən Ağır Atletika Akademiyasının zalında kişi və qadın ağırlıqqaldıranlar arasında Azərbaycan çempionatı start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışda ölkənin bütün bölgələrinin 100-dən çox idmançısı qüvvəsini sınayacaq.

İlk gündə qadınlarda sinkler cədvəli ilə mütləq qaliblər müəyyənləşdiriləcək. Kişilərdə isə 55 kq, 61 kq və 67 kq çəki dərəcələrində ölkə çempionunun adına aydınlıq gələcək.

Çempionat Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə gerçəkləşir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatı aprelin 10-da başa çatacaq.



