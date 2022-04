2022-ci ilin yanvar-mart aylarında 118,5 min pensiya, müavinət və təqaüd rəqəmsal infrastruktur üzərindən, proaktiv qaydada təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) məlumatında qeyd olunur.

Məlumata görə, onlardan 8,4 mini pensiya, 110,1 mini müavinət və təqaüd təyinatları olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.