Müharibəni yalnız Putin dayandıra bilər - Zelenski

“Ukraynanın Rusiya Federasiyası ilə danışıqlar masası arxasına əyləşməkdən başqa yolu yoxdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski “Bild” nəşrinə müsahibəsində deyib.

Onun sözlərinə görə, Putinlə təkbətək danışıqlar aparmaq ideyası bu gün də, hətta Buça və Kramatorskdakı hərbi cinayətlərdən sonra da aktualdır.

“Bu gün Ukraynanın danışıqlar masası arxasına oturmaqdan başqa seçimi yoxdur. Rusiyada isə bu müharibəni dayandıra biləcək bir qüvvə var. Yalnız o (Putin-red.), bu müharibənin nə vaxt bitəcəyinə qərar verir”, - deyə Zelenski bildirib.

