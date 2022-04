Bu gün "Şamaxı" doğma meydanda "Neftçi" ilə qarşılaşır.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, oyunu izləyənlər arasında AFFA prezidenti Rövnəq Abdullayev, icarçı vitse-prezident Elxan Məmmədov, PFL-in rəhbəri Ramin Musayev və Şamaxı şəhərinin İcra Hakimi Tahir Məmmədov var.

