İlham Əliyevlə Vladimir Putin arasında telefon danışığı oldu

Aprelin 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.

Məlumatı Kremlin Mətbuat Xidməti yayıb.

Dövlət başçıları Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə işlərə başlanılmasını müzakirə ediblər.

Prezident İlham Əliyev və Vladimir Putin Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanatların icrası vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

Məlumata görə, dövlət başçıları, həmçinin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında aprelin 6-da Brüsseldə keçirilən görüşün nəticələrini müzakirə ediblər.

