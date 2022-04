ARB-nin efirində müğənni Şəbnəm Qəhrəmanova ilə vəkil Şəfiqə Nağıyeva arasında gərginlik yaşanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, "Elgizlə izlə" verilişində nikahdan kənar uşaq dünyaya gətirmək məsələsi ilə bağlı müzakirə zamanı müğənni və vəkil arasında fikir ayrılığı yaşanıb.



"Siz kimsiniz? Sizə nə, bekar qalmısınız?!", - deyə müğənni vəkilə müraciət edib.



Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.