Bakıda “Location” gecə klubunda baş verən partlayışda yaralananlardan daha biri vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı ağır xəsarət alan 2001-ci il təvəllüdlü Ayxan Feyzulladə adlı şəxs ölüb.

Bununla da partlayış zamanı ölənlərin sayı 4-ə çatıb



Qeyd edək ki, Ayxan Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi olub. O, gecə klubunda ofisiant işləyirmiş.



