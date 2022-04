Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda "Location” gecə klubunda yaralananlardan daha biri - 21 yaşlı Ayxan Fətullazadə günorta saatlarında müalicə aldığı özəl tibb müəssisəsində dünyasını dəyişib. Onun vəziyyəti kritik ağır olaraq qiymətləndirilirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, gecə klubunda ofisiant işləyirmiş.

Ayxan Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi olub.

Allah rəhmət eləsin!

