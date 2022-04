Kadırovdan diqqətçəkən açıqlama: Rusiya Kiyevi ələ keçirəcək

Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov diqqətçəkən açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Rusiyanın Kiyev və digər şəhərlərdə yenidən hərbi əməliyyatlara başlayacağını irəli sürüb. Kadırov sosial mediada paylaşdığı videoda bildirib:

“Luqansk və Donetsk bölgələri tamamilə azad olacaq. Daha sonra Kiyev və digər şəhərlər alınacaq. Sizi əmin edirəm ki, bir addım belə geri atılmayacaq. Hərbi əməliyyatlar Mariupolla yanaşı digər şəhərlərdə və kəndlərdə davam edəcək.

Qeyd edək ki. Rusiya ordusu Kiyev ətrafından çəkilib.

