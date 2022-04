Rusiya ordusu Ukraynada hərbi bazanı vurdu

Rusiya ordusu Ukrayna ordusunun Velikaya Novoselovka yaxınlığında yerləşən hərbi bazasını vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, ötən gecə hərbi texnikaların təmiri üçün istifadə edilən Ukrayna ordusuna məxsus hərbi baza raket zərbəsi ilə vurulub. Müdafiə Nazirliyi həmçinin Ukrayna ordusunun ümumi itkiləri barədə də açıqlama verib.

Hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri Ukrayna ordusunun 129 təyyarəsi, 243 müdafiə sistemi, 441 PUA-sı və digər hərbi texnikaları məhv edilib.

