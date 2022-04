Deputatlar toplaşır - Gündəlikdə hansı məsələlər var?

Milli Məclisin sabahkı plenar iclasının gündəliyi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün 6 məsələ müzakirə ediləcək:

Parlamentin sabah keçiriləcək iclasında aşağıdakı məsələlər müzakirə olunacaq:

1. "Elman Rüstəmovun Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilməsi haqqında" təqdimat;

2. "Taleh Kazımovun Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında" təqdimat;

3. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti, Türkiyə Respublikası Hökuməti və Gürcüstan Hökuməti arasında “Qafqaz Qartalı” xüsusi təyinatlı qüvvələrin təliminə dair” Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi.

4. “Qida təhlükəsizliyi haqqında” qanun layihəsi (ikinci oxunuş).

5. Cinayət Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi (ikinci oxunuş).

6. Cinayət Məcəlləsində və “Valyuta tənzimi haqqında” qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi (birinci oxunuş).

