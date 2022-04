Azərbaycan Kubokunda yarımfinal mərhələsinin ilk oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, eyni gündə keçiriləcək görüşlər “CBC Sport” kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq:

20 aprel (çərşənbə)



“Qəbələ” – “Qarabağ”

Qəbələ şəhər stadionu, 17:30



“Zirə” – “Neftçi”

Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 20:00

